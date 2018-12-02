"Грубо и бесчеловечно". Кадыров заявил, что Порошенко лишил украинцев Родины

По мнению политика, украинский лидер сделал то, что "не приходило в голову известным в истории человечества диктаторам".

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президент Украины Пётр Порошенко лишил украинцев Родины. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

— Пётр Порошенко лишил украинцев Родины. Президент Украины думал, что, закрыв для мужского населения России границу, нанесёт удар по русским и другим народам нашей страны, — написал политик.

Однако, по словам Кадырова, Порошенко сделал то, что "не приходило в голову известным в истории человечества диктаторам".

— В России, только по официальным данным, живёт более двух миллионов украинцев, которые официально это признают. А сколько миллионов русских и других, родившихся и выросших на Украине, невозможно сосчитать. И вот Пётр Порошенко лишил их права навещать родных и близких, приносить цветы на могилы родителей, пройтись по улицам родного города на Украине, — подчеркнул глава Чечни.

Он напомнил о миллионах украинцев, приезжающих в Россию на работу.

— В отличие от президента Украины, наш глава государства Владимир Путин не поставил шлагбаум на пути этих граждан, чтобы не обречь тысячи семей на голодное существование. Но Запад будет рукоплескать Порошенко, несмотря на то, что грубо и бесчеловечно ущемлены права миллионов человек, — резюмировал Кадыров.

Напомним, ранее Киев ввёл ограничения на въезд россиян мужского пола от 16 до 60 лет. В ответ на это президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет вводить ответных ограничений против украинцев, а, напротив, облегчит режим их пребывания в РФ и получение гражданства.