Не принц. Экстрасенс заявила, что Бузова найдёт счастье с простым парнем

Финалистка шестого сезона "Битвы экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова предвидела некоторые изменения в жизни телеведущей Ольги Бузовой. Об этом сообщает "Стархит".
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Как хочется, чтобы со мной общались и дружили не потому, что я #Бузова, и могу в дальнейшем помочь что-то прорекламировать, продвинуть, познакомить, поделиться связями, а потому, что я добрый, интересный, отзывчивый и безумно искренний человек...Так хочется, чтобы мужчины проявляли интерес не для того, чтоб потом в кругу своих понтоваться «мол, я с Бузовой общаюсь», а потому, что видят во мне нежную, глубокую и ранимую девочку! Чтоб им не нужен был от меня пиар, подписчики, лайки, а чтобы, наоборот хотелось меня укрыть, спрятать ото всех и оберегать! Как же сложно в нашем современном мире понять - где искреннее отношение, а где люди хотят получить выгоду Я такой человек, что изначально вижу в людях только хорошее...наверное, поэтому так часто в моей жизни происходят ситуации, когда я ошибаюсь в людях. И это не потому, что я в них не разбираюсь, а потому, что я привыкла верить и доверять Пусть их потребительское отношение останется на их совести, главное, что мое сердечко чистое❤ Не знаю, зачем я это пишу, ведь от моего поста ничего не поменяется...Люди будут продолжать использовать друг друга, меня...люди будут улыбаться, а за спиной говорить гадости...Просто очень хочется честности и правды. Я не выношу ложь И если конкретно что-то надо от меня, так и говорите, не надо изображать великую любовь или дружбу...Это не честно. Пожалуйста
По её словам, певица мечтает о принце, успешном и богатом, но судьба подготовила ей сюрприз: она обретёт счастье с простым молодым человеком.
Напомним, что телеведущая после развода с Дмитрием Тарасовым решила посвятить себя карьере, но заявляла, что переживает из-за отсутствия любви. Телеведущая в надежде найти свою судьбу приняла участие в проекте "Замуж за Бузову". Она также не раз заявляла о готовности стать мамой, и сделать это Бузова хочет до 35 лет. Если родить не получится, то певица готова взять малыша из детдома.
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