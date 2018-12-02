Не принц. Экстрасенс заявила, что Бузова найдёт счастье с простым парнем

После развода с Дмитрием Тарасовым телеведущая решила посвятить себя карьере, но не раз признавалась, что переживает из-за отсутствия любви.

Финалистка шестого сезона "Битвы экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова предвидела некоторые изменения в жизни телеведущей Ольги Бузовой. Об этом сообщает "Стархит".

По её словам, певица мечтает о принце, успешном и богатом, но судьба подготовила ей сюрприз: она обретёт счастье с простым молодым человеком.

Напомним, что телеведущая после развода с Дмитрием Тарасовым решила посвятить себя карьере, но заявляла, что переживает из-за отсутствия любви. Телеведущая в надежде найти свою судьбу приняла участие в проекте "Замуж за Бузову". Она также не раз заявляла о готовности стать мамой, и сделать это Бузова хочет до 35 лет. Если родить не получится, то певица готова взять малыша из детдома.