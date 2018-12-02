"Как только позовёте". Саакашвили заявил о готовности вернуться в Грузию

По словам политика, он "поддерживает требования о проведении досрочных выборов в парламент".

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил о готовности вернуться в страну. Об этом он заявил, обращаясь к участникам проходящего в Тбилиси митинга сторонников бывшей правящей партии "Единое национальное движение".

В видеообращении из Нидерландов он сказал, что "не признаёт итоги президентских выборов". Он также отметил, что "поддерживает требования о проведении досрочных выборов в парламент".

— Как только я понадоблюсь, как только меня позовёте, я вернусь в Грузию и буду вместе с вами бороться за достижение наших целей, — отметил он.

Саакашвили был президентом с января 2004 года по ноябрь 2007-го и с января 2008-го до середины ноября 2013-го. В ноябре 2013 года он покинул страну за несколько дней до истечения президентских полномочий, потом жил в США и на Украине. В 2014 году в Грузии против него поэтапно были выдвинуты обвинения в организации расправы над участниками митинга в 2007 году, в противоправном вторжении в здание канала Imedi, незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили, в организации нападения на депутата Валерия Гелашвили в 2005 году, препятствовании расследованию убийства банкира Сандро Гиргвлиани в 2006 году и растрате государственных средств в 2009–2012 годах. В мае 2015-го Саакашвили получил украинское гражданство, в декабре 2015-го был лишён гражданства Грузии. 26 июля 2017 года Пётр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. 12 февраля 2018 года украинские власти выслали его в Польшу, затем он приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности с правом на проживание и работу в ЕС.

Суд Тбилиси 5 января заочно приговорил Саакашвили к трём годам тюрьмы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника Объединённого банка Грузии. Саакашвили был признан виновным по статье "Злоупотребление полномочиями". По данным следствия, в 2008 году он обещал тогдашнему руководителю Департамента конституционной безопасности МВД помиловать четверых офицеров, которые были осуждены за убийство Гиргвлиани. Затем в обход комиссии по помилованию Саакашвили помиловал четверых офицеров МВД.

28 июня городской суд Тбилиси заочно приговорил его к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. В последние два года представители Министерства внутренних дел Грузии заявляли, что Саакашвили будет задержан, когда пересечёт государственную границу страны.