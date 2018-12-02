Опубликовано видео стрельб танка Т-90 и системы "Град"

В Челябинской области на учениях 90-й танковой дивизии прошли стрельбы танка Т-90 и реактивной системы залпового огня "Град". Видео опубликовал телеканал "Звезда".

Сообщается, что по заснеженной колее продвигалась колонна из боевых машин Т-90, БМП-2 и "Тунгуски". Танковые экипажи отрабатывали фланговую стрельбу, а после вышли боевые машины пехоты, из которых огонь по мишеням из 30-миллиметровых пушек вели наводчики.

Отмечается, что финальным аккордом учений стал удар "Града" по потенциальному противнику.