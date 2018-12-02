"Уже заклевали!" Пригожин призвал не осуждать Ротару за отказ ехать в Россию

Народная артистка СССР решила отменить выступление на фестивале "Песня года" после введения военного режима на Украине, за что её подвергли критике.

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал певицу Софию Ротару и призвал не осуждать её за отказ ехать в Россию с концертами. Об этом он заявил в эфире НСН.

После того как стало известно об отмене выступления артистки на фестивале "Песня года", российские пользователи Сети обрушились на певицу с критикой.

— Обидно за артистов. София Ротару — очень порядочный человек, семейный, уважающий традиции. Её, бедную, уже заклевали, — сказал Пригожин.

По его мнению, певица "стала заложницей грязной политической войны и банды Порошенко". Он добавил, что Ротару оказалась в заложниках "псевдо-демократии и абсолютной профанации".