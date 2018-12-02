Экстрасенс допустила, что Дакота и Влад Соколовский могут быть вместе

Сама певица знала об изменах мужа, но, по словам ясновидящей, их история напоминает какой-то PR-ход.

Исполнители Рита Дакота и Влад Соколовский снова могут быть вместе, несмотря на то что их брак изжил себя. Об этом изданию "Стархит" сообщила финалистка шестого сезона "Битвы экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова.

— История больше напоминает какой-то PR-ход, ведь Рита всегда знала об изменах мужа, — сказала экстрасенс.

О том, что пара разводится, стало известно 11 августа. Дакота и Соколовский решили расстаться после трёх лет брака из-за измен Влада. У них есть дочь Мия.

Дакота заявляла, что, несмотря на всё пережитое, не испытывает ненависти к бывшему мужу. Она даже благодарна ему за прекрасную дочь и за то время, что они были вместе.