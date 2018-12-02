Захарова объяснила, кто на самом деле защищает Европу от варварства и агрессии

Так дипломат ответила на слова Порошенко о якобы готовящемся в РФ захвате Мариуполя и Бердянска.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на самом деле Европу защищает от варварства, милитаризма и агрессии именно Россия, а не Украина.

— После того как Порошенко заявил, что "Россия якобы намеревается захватить Мариуполь и Бердянск", можно с уверенностью сказать, перефразируя его же изречение: это именно Россия защищает Европу от "варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом", — заявила она на своей странице в "Фейсбуке".

Как пояснила дипломат, "именно благодаря киевскому режиму нынешнюю Украину характеризует разгул экстремистов и военизированных объединений, опора власти на молодчиков, война против собственного народа, пропаганда и манипулирование в качестве основы управления обществом, провокация в качестве концепции внешней политики, необузданная коррупция, запугивание журналистов и тотальный контроль над СМИ, национализм в качестве национальной идеи, отсутствие механизмов общественного контроля, диктат силовиков, деградация институтов власти".

По словам представителя российского дипломатического ведомства, совершенно чёткую характеристику происходящему на Украине дал экс-министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, который заявил, что в Германии ни в коем случае не должны позволить Украине втянуть страну в войну, что и пытается сделать Киев.