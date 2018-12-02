"Мат на мате". Шнуров стихами ответил Пригожину на критику фанатов "Ленинграда"

Лидер группы "Ленинград" ответил в стихотворной форме продюсеру Иосифу Пригожину, оскорбившему поклонников группы "Ленинград". Свои строчки музыкант опубликовал на своей странице в "Инстаграме".
— Чтобы не прослыть последним лохом, по себе людей я впредь не меряю. Раз на русском языке петь плохо, буду слушать я теперь Валерию, — написал Шнуров.
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Чтобы не прослыть последним лòхом, По себе людей я впредь не меряю. Раз на русском языке петь плохо, Буду слушать я теперь Валерию. Там всё чистенько, ну прям, как в каземате, И во славу несомненно божию. У меня ж, как в жизни - мат на мате, Да ещё с моей пропИтой рожею. Пусть настигнет кара многократная. Каюсь, был не прав, что пел как слышится. Забираю все слова обратно я. Пусть камыш здесь больше не колышется.
Музыкант отметил, что в его песнях всё как в жизни — мат на мате. Он в шутку извинился перед Пригожиным за свои песни и пообещал "взять все слова обратно".
Напомним, Пригожин раскритиковал поклонников лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова за то, что они скандируют нецензурные тексты, и назвал их лохами.
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