"Мат на мате". Шнуров стихами ответил Пригожину на критику фанатов "Ленинграда"

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"Мат на мате". Шнуров стихами ответил Пригожину на критику фанатов "Ленинграда"

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Продюсер Иосиф Пригожин и музыкант Сергей Шнуров. Фото: социальные сети / Фото: © РИА "Новости"/Владимир Астапкович

Музыкант в шутку извинился перед продюсером и пообещал "взять все слова обратно".

Лидер группы "Ленинград" ответил в стихотворной форме продюсеру Иосифу Пригожину, оскорбившему поклонников группы "Ленинград". Свои строчки музыкант опубликовал на своей странице в "Инстаграме".

— Чтобы не прослыть последним лохом, по себе людей я впредь не меряю. Раз на русском языке петь плохо, буду слушать я теперь Валерию, — написал Шнуров.

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Чтобы не прослыть последним лòхом, По себе людей я впредь не меряю. Раз на русском языке петь плохо, Буду слушать я теперь Валерию. Там всё чистенько, ну прям, как в каземате, И во славу несомненно божию. У меня ж, как в жизни - мат на мате, Да ещё с моей пропИтой рожею. Пусть настигнет кара многократная. Каюсь, был не прав, что пел как слышится. Забираю все слова обратно я. Пусть камыш здесь больше не колышется.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

Музыкант отметил, что в его песнях всё как в жизни — мат на мате. Он в шутку извинился перед Пригожиным за свои песни и пообещал "взять все слова обратно".

Напомним, Пригожин раскритиковал поклонников лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова за то, что они скандируют нецензурные тексты, и назвал их лохами.

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