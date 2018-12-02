В Кронштадте открылся крупнейший в мире музей батискафов

Работать он будет в выходные дни, а экспозиция входит в состав военно-исторического парка ЗВО.

В Кронштадте открылся первый в России и крупнейший в мире музей малых подводных самоходных аппаратов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

Отмечается, что коллекция начала формироваться ещё в прошлом году. Сегодня в экспозиции представлены две сверхмалые подводные лодки "Тритон-1М" и "Тритон-2", автономный рабочий снаряд АС-22, спасательный подводный снаряд АС-5, обитаемые самоходные аппараты типа "Риф" и "Лангуст", а также передвижная рекомпрессионная станция ПРС-ВМ на базе ЗИЛ-131.

Образцы предоставлены частями ВМФ РФ, различными научными организациями и предприятиями рыболовной промышленности. При помощи батискафов можно транспортировать водолазов, а также проводить аварийно-спасательные, исследовательские и ремонтные работы.

Добавим, что музей расположен на пристани Петровского парка Кронштадта, а работает он только в выходные дни. Экспозиция входит в состав военно-исторического парка ЗВО.