Разбивали кувалдой. В Петербурге замёрз бассейн тюленя Крошика

Кроме того, зоозащитники организовали дежурства по раскалыванию льда, чтобы животное не задохнулось.

Бассейн спасённого тюленя Крошика покрылся льдом из-за низкой температуры в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в паблике "Спасение тюленей" во "ВКонтакте".

Животное оставило небольшую дырку, чтобы дышать, но сотрудники учреждения решили разбить лёд.

— Мы же крошиковским хладнокровием не обладаем, а посему пришло время брать кувалду и возобновлять дежурства по раскалыванию льда, — говорится в сообщении.

Напомним, что Крошик стал рекордсменом по минимальному весу среди щенков кольчатой нерпы. Весной 2016 года он приполз к рыбакам около посёлка Свирица Волховского района Ленобласти. На тот момент вес животного составлял всего четыре килограмма, в то время как при рождении нерпы весят обычно 4,5 килограмма.

Крошик не смог одичать и вернулся в центр реабилитации после полумесячного плавания по Ладожскому озеру.