Три фуры столкнулись на трассе "Дон" в Тульской области — фото

Один из водителей – участников аварии погиб. По предварительной версии, он уснул за рулём.

Три фуры столкнулись на 247-м километре трассы М-4 "Дон" в Богородицком районе Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Авария произошла в воскресенье, 2 декабря, около 16:30. По предварительным данным, фура двигаясь в северном направлении, пробила металлическое ограждение, вылетела на встречную полосу и врезалась в другой грузовик. Затем в них влетела ещё одна фура.

Водителя первого автомобиля доставили в больницу, где он позже скончался. Скорее всего, авария произошла из-за того, что мужчина уснул за рулём. Информация о других пострадавших уточняется.

Из-за ДТП оказалось заблокировано движение в южном направлении.