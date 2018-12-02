Три фуры столкнулись на трассе "Дон" в Тульской области — фото

Три фуры столкнулись на 247-м километре трассы М-4 "Дон" в Богородицком районе Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.
Авария произошла в воскресенье, 2 декабря, около 16:30. По предварительным данным, фура двигаясь в северном направлении, пробила металлическое ограждение, вылетела на встречную полосу и врезалась в другой грузовик. Затем в них влетела ещё одна фура.
Водителя первого автомобиля доставили в больницу, где он позже скончался. Скорее всего, авария произошла из-за того, что мужчина уснул за рулём. Информация о других пострадавших уточняется.
Из-за ДТП оказалось заблокировано движение в южном направлении.
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