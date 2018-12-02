В S7 выясняют причину "бани" на борту, где группа "Чайф" устроила скандал

Перевозчик поставил самолёт на техническую базу, где и будут установлены обстоятельства инцидента.

Авиакомпания S7 выясняет обстоятельства и причину поломки системы кондиционирования в самолёте Embraer 170, на борту которого летела группа "Чайф". Об этом ТАСС сообщила официальный представитель компании Анна Бажина.

— Самолёт после рейса поставили на техническую базу, сейчас специалисты разбираются, выясняют причину. Мы сожалеем, что пассажирам пришлось столкнуться с неудобствами, — заявила Бажина.

Напомним, ранее было опубликовано видео с борта самолёта, на котором музыканты группы "Чайф" устроили скандал из-за высокой температуры. Как заявил лидер коллектива Владимир Шахрин, во время полёта в салоне было то жарко, то холодно, а некоторые пассажиры на протяжении полёта нюхали нашатырь.