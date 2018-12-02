Приехала на свадьбу друзей. Федосеева-Шукшина рассказала, как вышла за Алибасова

По словам актрисы, она не подозревала о предстоящем бракосочетании до тех пор, пока не приехала в загс.

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина призналась в интервью НТВ, что она сомневается в правильности своего решения выйти замуж за Бари Алибасова.

Причиной неуверенности оказалось то, что это событие стало для неё совершенно неожиданным.

— Я даже не успела подумать как следует, — поделилась она.

По словам артистки, она приехала в загс на свадьбу своих друзей в качестве свидетельницы, и там внезапно появился музыкальный продюсер. Алибасов, как выяснилось, блестяще подготовился. Он сделал предложение, а получив согласие, немедленно достал обручальные кольца.

— Я подумал, что, если мы идём туда в качестве сопровождающих лиц, почему и нам не оформить отношения? — рассудил музыкант.

Пользуясь случаем, пара развеяла слухи об их отношениях. Алибасов опроверг слова своей бывшей супруги Лилианы о том, что он с ней так и не развёлся, и в доказательство показал свидетельство о расторжении брака.

Федосеева-Шукшина в свою очередь скептически отнеслась к версии, что новый муж женился на ней по расчёту. Она упомянула, что "всё раздарила" и у неё "ничего нет".

Как ранее писал Лайф, актриса и основатель группы "На-на" поженились 20 ноября в Кутузовском отделе ЗАГС Москвы. Отмечается, что их отношения длятся уже не первый десяток лет. Для обоих этот брак не первый: Алибасов ранее был женат пять раз, а Федосеева-Шукшина шесть раз была замужем.