Эксперты назвали самые популярные лифтбэки в России

Разница между первым местом и вторым составила почти 200 тысяч экземпляров, а суммарно представители лидирующего трио занимают три четверти всего рынка автомобилей этого класса.

Эксперты портала "Автостат" назвали десять самых популярных лифтбэков на российском рынке.

Всего в России зарегистрировано 855,3 тысячи автомобилей в таком кузове, что составляет 2% от общего числа всех машин.

На первом месте оказалась Skoda Octavia. На российских дорогах можно встретить 360,4 тысячи экземпляров этого авто. Следом расположилась Lada Granta, которой насчитывается 170,4 тысячи. Замкнул тройку ещё один представитель чешской марки Skoda Rapid с результатом 112,2 тысячи штук.

В десятке сильнейших также оказались: Chery Amulet, Skoda Superb, Opel Vectra, Mazda6, Ford Scorpio, Renault Laguna и Mitsubishi Carisma.