Лейбористы пригрозили Мэй разбирательством из-за документов по Brexit

В партии считают, что правительство не выполнит свои обязательства и не предоставит текст доклада с оценкой сделки на руки парламентариям.

Британская оппозиционная Лейбористская партия пригрозила премьер-министру страны Терезе Мэй парламентским разбирательством, в случае если закрытые документы по Brexit не будут даны парламентариям для изучения. Об этом телеканалу SkyNews рассказал теневой "министр по вопросам Brexit" в партии Кир Стармер.

Он подчеркнул, что парламенту через девять дней предстоит принять важнейшее решение. Для этого его членам необходимо полностью представлять правовые последствия соглашения, которого добивается руководство Великобритании.

— Хотя я бы и не хотел этого, но, в случае если нам не представят их (документы) завтра, мы будем вынуждены инициировать разбирательство в связи с препятствованием работе парламента. Результатом стало бы прямое столкновение между правительством и парламентом, — отметил Стармер.

Он также отметил, что две недели назад после продолжительных дебатов парламент обязал кабмин предоставить итоговые документы сделки по Brexit, которая была утверждена на саммите ЕС. Сообщается, что оппозицию интересует полный текст доклада с оценкой сделки, который приготовил генеральный прокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокс.

Однако лейбористы уверены, что парламент проигнорирует требование оппозиции и документы не будут предоставлены. Несмотря на это, в правящей партии заявляют, что все обязательства будут соблюдены, а Кокс в понедельник выступит перед парламентом.

Как ранее писал Лайф, на саммите ЕС лидеры 27 стран утвердили проект соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза. Тереза Мэй после этого заявила, что не видит повода для грусти в этом событии.