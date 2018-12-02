В Латвии нашли останки десяти солдат Российской империи

В годы Первой мировой войны недалеко от места раскопок там велись Рождественские бои, более известные как Митавская операция.

Останки десяти солдат, которые воевали на стороне Российской империи и погибли во времена Первой мировой войны, найдены в Валгундской волости на Пулеметной горке в Латвии. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщила депутат Сейма Регина Лочмеле-Лунева, принимавшая участие в раскопках.

В годы Первой мировой войны недалеко от места раскопок там велись Рождественские бои, более известные как Митавская операция.

— Все — неизвестные, но скоро их души обретут покой, — сказала она.

Раскопки проходили 1 декабря поисковым отрядом "Легенда". В апреле этого года они нашли останки 145 советских солдат, которые погибли во времена Второй мировой войны.