"Держать порох сухим". Порошенко призвал быть готовым дать отпор агрессору

По мнению главы государства, враг должен заплатить серьёзную цену за решение вторгнуться на территорию страны.

Президент Украины Пётр Порошенко призвал украинцев "держать порох сухим". Соответствующей подписью он сопроводил видео учения бойцов ВСУ, опубликованное в "Фейсбуке".

— Мы должны держать порох сухим и в любой момент быть готовыми дать отпор агрессору, — заявил Порошенко.

Украинский лидер также подчеркнул, что враг должен заплатить серьёзную цену за решение вторгнуться на территорию Незалежной.

Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Пётр Порошенко в интервью немецкому Funke Media Group заявил, что Россия якобы планирует захватить города Мариуполь и Бердянск, чтобы получить наземный коридор из Донбасса в Крым.

25 ноября три украинских судна незаконно пересекли границу с Россией, за что были задержаны Погранслужбой ФСБ РФ. Все находившиеся на них граждане Украины были взяты под стражу. Они переправлены в столичное СИЗО.