"Держать порох сухим". Порошенко призвал быть готовым дать отпор агрессору

Президент Украины Пётр Порошенко призвал украинцев "держать порох сухим". Соответствующей подписью он сопроводил видео учения бойцов ВСУ, опубликованное в "Фейсбуке".
— Мы должны держать порох сухим и в любой момент быть готовыми дать отпор агрессору, — заявил Порошенко.
Украинский лидер также подчеркнул, что враг должен заплатить серьёзную цену за решение вторгнуться на территорию Незалежной.
Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Пётр Порошенко в интервью немецкому Funke Media Group заявил, что Россия якобы планирует захватить города Мариуполь и Бердянск, чтобы получить наземный коридор из Донбасса в Крым.
25 ноября три украинских судна незаконно пересекли границу с Россией, за что были задержаны Погранслужбой ФСБ РФ. Все находившиеся на них граждане Украины были взяты под стражу. Они переправлены в столичное СИЗО.
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