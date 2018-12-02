В Швеции задержали двух человек на территории военной базы

На территории базы ВМФ Швеции, расположенной около Стокгольма на острове Мускё, были задержаны два посторонних человека.
Отмечается, что инцидент случился в 03:00 мск в ночь на 2 декабря.
По информации издания Expressen, оба задержанных — иностранцы. Сейчас выяснением всех обстоятельств занимаются сотрудники полиции.
Согласно законодательству Швеции, нахождение без разрешения на охраняемом объекте наказывается тюремным заключением либо крупным штрафом.
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