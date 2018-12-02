В Архангельской области акции против мусорных полигонов собрали 7 тыс. человек

Сразу в нескольких городах и сёлах Архангельской области прошли массовые протесты, сообщает ТАСС.

Отмечается, что жители потребовали отменить строительство мусорного полигона, на который планируют ввозить отходы из Московского региона.

Как заявили организаторы акций, в общей сложности на них собралось 30 тысяч человек. Однако в пресс-службе администрации области назвали куда более скромную цифру — около семи тысяч.

Недалеко от посёлка Урдома в Ленском районе власти планируют построить экотехнопарк под названием "Шиес". Предполагается, что он будет располагаться рядом с одноимённой железнодорожной станцией.

В этом экотехнопарке собираются оборудовать полигон для захоронения твёрдых коммунальных отходов из Московской и Архангельской областей. Его ввод в эксплуатацию намечен на февраль 2020 года.