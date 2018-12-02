Голкиперу "Спартака" Реброву наложили восемь швов после игры с "Локомотивом"

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал, что голкиперу красно-белых Артёму Реброву наложили восемь швов после столкновения с игроком "Локомотива" Джефферсоном Фарфаном в поединке чемпионата России.

Напомним, игровой эпизод, закончившийся голом в ворота "Спартака", случился на 79-й минуте. При этом получивший повреждение Ребров сумел продолжить игру, а "Спартак" победил со счётом 2:1.

Позднее Вартапетов в эфире "Матч ТВ" добавил, что у стража ворот красно-белых "множественные рвано-ушибленные раны коленного сустава, небольшое сотрясение мозга". Но, по словам руководителя медицинского департамента клуба, состояние Реброва "не вызывает никаких опасений".