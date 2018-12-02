Адвокаты украинских моряков намерены добиться для них статуса военнопленных

Защита украинских моряков будет добиваться признания их военнопленными. Об этом заявил адвокат одного из арестованных Айдер Азаматов.

— Если они будут военнопленными, то нельзя будет применить нормы национального законодательства Российской Федерации, а должны применить нормы международного права. И это будет влиять на их дальнейшее содержание, — сказал Азаматов в эфире украинского телеканала NewsOne

В то же время эксперты отмечают, что нарушившие границу РФ украинские военные моряки не являются военнопленными, поскольку такой статус даётся только в ходе международного военного конфликта.

Напомним, 26 ноября три украинских военных судна незаконно пересекли границу РФ и были задержаны российскими пограничниками. В результате инцидента все 24 украинских моряка были арестованы на два месяца.