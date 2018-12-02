Неизвестные устроили стрельбу в Торонто

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Неизвестные устроили стрельбу в Торонто

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Фото: © Flickr/Matthias Weinberger

Неизвестные устроили стрельбу в одном из районов на западе Торонто, в результате чего одна женщина была госпитализирована, передаёт телеканал CBC.

Как сообщили в полиции, жизни пострадавшей ничего не угрожает.

При этом никого из злоумышленников полиции пока задержать не удалось. Сейчас правоохранители занимаются осмотром двух автомобилей на месте стрельбы, которые могут иметь отношение к инциденту.

Стоит отметить, что в Торонто за 11 месяцев текущего года убиты более 90 человек.

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