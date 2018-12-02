"Совбез ООН не запрещает". В Иране ответили на критику США из-за испытаний ракет

Министерство иностранных дел Ирана отреагировало на обвинение госсекретаря США в том, что страна нарушает резолюцию Совбеза ООН. Об этом сообщило агентство IRNA.

— Ни одна резолюция СБ ООН не запрещает ракетную программу Ирана или испытание ракет, — заявил представитель МИДа Бахрам Касеми.

Он сделал акцент на том, что программа Ирана носит оборонный характер и создана в соответствии с нуждами страны.

По словам Касеми, со стороны Майка Помпео было опрометчиво упоминать резолюцию СБ 2231, которую нарушили сами Штаты.

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео публично осудил Иран за проведение испытаний баллистической ракеты средней дальности и призвал Тегеран прекратить действия подобного рода.