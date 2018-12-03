Хабенский и Ширвиндт получили премию "Скрипач на крыше"

Престижную награду Федерации еврейских общин Константину Хабенскому вручили за его работу в фильме "Собибор". Александр Ширвиндт стал лауреатом в номинации "Человек-легенда".

В Государственном Кремлёвском дворце объявили лауреатов XVII престижной премии Федерации еврейских общин России "Скрипач на крыше", сообщается на сайте организации.

Среди награждённых были актёр и режиссёр Константин Хабенский и художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт.

Хабенский получил премию в номинации "Кинематограф" за "отображение героизма узников нацизма" в картине "Собибор", где он выступил как режиссёр, а также снялся в главной роли.

Ширвиндта наградили в номинации "Человек-легенда" за вклад в развитие российского театрального искусства.

Им вручили статуэтку работы израильского скульптора Франка Мейслера, выполненную в виде скрипача.

Премию "Скрипач на крыше" вручают с 2003 года. Это самая престижная награда Федерации еврейских общин России. До 2011 года она называлась "Человек года". Ежегодная церемония приурочена к еврейскому празднику Ханука.

В разные годы лауреатами премии становились Андрей Кончаловский, Павел Лунгин, Армен Джигарханян, Владимир Этуш, Леонид Парфёнов и многие другие.