Скончался худрук театра "Международная Чеховская лаборатория" Виктор Гульченко

На 75-м году жизни умер художественный руководитель театра "Международная Чеховская лаборатория" Виктор Гульченко.

— Не стало нашего бессменного режиссёра, художественного руководителя, создателя нашего театра. Чувствуем себя сиротами… — указывается в сообщении театра в "Фейсбуке".

Также представители театра рассказали, что место и время похорон худрука будет определено позже.

Виктор Гульченко являлся автором многих работ об Антоне Чехове, ставил спектакли по пьесам этого писателя. Также Гульченко трудился в журналах "Искусство кино" и "Театр" и в Союзе театральных деятелей СССР, где он возглавлял Международный центр Станиславского.