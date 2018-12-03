В Словакии заявили о готовности к любому развитию событий на Украине

Словакия готова к любому развитию сценария на Украине. Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Пеллегрини.

— Словакия как сосед Украины должна быть готова ко всем возможным сценариям. Все органы безопасности республики постоянно следят за ситуацией и готовы в любой момент в случае необходимости принять адекватные меры, — сказал Пеллегрини в эфире ТВ ТА3.

Премьер также отметил, что в случае эскалации конфликта "Словакии придётся считаться с тем, что большинство жителей Украины станут мигрантами". В то же время Пеллегрини добавил, что для борьбы с нелегалами словацко-украинская граница оснащена новейшей техникой.