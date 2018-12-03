В библиотеках Москвы начали принимать единый читательский билет

Единый читательский билет заработал в библиотеках двух столичных округов — Северного и Зеленоградского. Об этом сообщил в "Твиттере" мэр Москвы Сергей Собянин.

— Пока он действует только в Северном и Зеленоградском округах, а во всём городе его будут принимать к концу 2020 года, — уточнил мэр.

В библиотеках @DepKult начали принимать единый читательский билет. Пока он действует только в Северном и Зеленоградском округах, а во всем городе его будут принимать к концу 2020 года. Билет бесплатный и бессрочный. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 2 декабря 2018 г.

Единый читательский билет будет действовать в 440 библиотеках столицы. Посетители смогут с его помощью брать книги и посещать читальные залы в любой из них. Документ выдаётся бесплатно и действует неограниченный срок.