В библиотеках Москвы начали принимать единый читательский билет

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В библиотеках Москвы начали принимать единый читательский билет

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Фото: © РИА "Новости"/Сергей Пятаков

Единый читательский билет заработал в библиотеках двух столичных округов — Северного и Зеленоградского. Об этом сообщил в "Твиттере" мэр Москвы Сергей Собянин.

— Пока он действует только в Северном и Зеленоградском округах, а во всём городе его будут принимать к концу 2020 года, — уточнил мэр.

Единый читательский билет будет действовать в 440 библиотеках столицы. Посетители смогут с его помощью брать книги и посещать читальные залы в любой из них. Документ выдаётся бесплатно и действует неограниченный срок.

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