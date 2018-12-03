Разбили витрины кувалдой. Неизвестные ограбили церковную лавку в Москве

На столичном Рязанском проспекте злоумышленники совершили ограбление церковной лавки, сообщает ТАСС.
Как рассказала агентству официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, двое неизвестных угрожали продавцу "предметом, похожим на пистолет".
После слов злоумышленники перешли к действиям. При помощи кувалды мужчины разбили витрины, похитив ценности, и скрылись.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.
На месте происшествия работают правоохранители. По словам Волк, следственно-оперативной группой проводится ряд мероприятий по установлению личностей преступников и их задержанию.
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