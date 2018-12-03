Мединский рассказал о новых доказательствах подвига 28 героев-панфиловцев

По словам министра культуры, описание легендарного боя содержится в документах дела под грифом "Смерш", рассекреченного осенью 2018 года.

Архивные данные подтверждают правдивость рассказов о знаменитом сражении бойцов генерал-майора Ивана Панфилова против десятков фашистских танков. Об этом написал в "Российской газете" министр культуры РФ Владимир Мединский.

— Осенью 2018 года рассекречено дело под грифом "Смерш" 1942–1944 годов, в котором обнаружены три новых свидетельства того, что бой 28 панфиловцев был, два новых описания боя, многочисленные подробности обстоятельств вокруг подвига, — рассказал он.

Среди рассекреченных документов — показания бывшего военкома 1075-го гвардейского стрелкового полка Ахмеджана Мухамедьярова.

По его словам, войска вермахта действительно наступали в том районе, где расположился взвод 4-й стрелковой роты. Упоминается, что его политруком был Василий Клочков. Военком рассказал, что против взвода двумя эшелонами шло до 50 немецких танков.

— Неравный бой длился четыре-пять часов. Герои, подпустив танки на близкое расстояние, ручными гранатами и бутылками с горючим подбили и уничтожили 18 танков противника, — сказано в показаниях Мухамедьярова.

История помнит это сражение как бой у разъезда Дубосеково 16 ноября 1941 года, в котором 28 бойцов дивизии генерал-майора Ивана Панфилова ценой своих жизней остановили наступление вражеских танковых сил на Москву.