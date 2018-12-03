Трамп пообещал Ким Чен Ыну исполнение всех желаний после ядерного разоружения

Президент США Дональд Трамп пообещал лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну "исполнение всех желаний" после денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом рассказал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

— Трамп очень дружелюбно относится к Ким Чен Ыну, он ему нравится, поэтому Трамп надеется на выполнение его (Ким Чен Ына. — Прим. Лайфа) части соглашения, и тогда все его желания сбудутся, — цитирует Мун Чжэ Ина агентство Yonhap.

Отмечается, что передать эти слова Ким Чен Ыну американский лидер попросил президента Южной Кореи на саммите G20 в Буэнос-Айресе.

Напомним, первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня этого года в Сингапуре. По её итогам Ким Чен Ын согласился на денуклеаризацию всего Корейского полуострова, а Трамп дал республике гарантии безопасности. В то же время КНДР отвергла все предложенные американской стороной планы по ядерному разоружению.