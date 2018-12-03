В Раде рассказали о "большой беде" на Украине из-за Порошенко

По словам депутата Рады Евгения Мураева, если бы в ходе недавнего инцидента в Керченском проливе погибли украинские моряки, Порошенко, "наверное, был бы самым счастливым человеком".

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что в мире к Украине стали хуже относиться из-за личности её лидера Петра Порошенко, что является "большой бедой" для страны.

По словам депутата, президент Украины сейчас "не имеет никакой поддержки ни со стороны военных блоков, ни со стороны руководителей тех стран, которые до какого-то момента лояльно относились" к Киеву.

Мураев также добавил, что отношения с другими странами теряются, поскольку они ассоциируют Украину с личностью её лидера.

— Это огромная беда, потому что когда Порошенко постоянно говорит: "Я Украина, мой народ", — его так начинают воспринимать, — заявил депутат на своём ютуб-канале.

Кроме того, Мураев отметил, что, если бы в ходе недавнего инцидента в Керченском проливе погибли украинские моряки, Порошенко, "наверное, был бы самым счастливым человеком".

По словам депутата, при подобном развитии событий лидеру Незалежной "действительно можно было бы добиваться введения военного положения на два месяца, действительно можно было требовать продления санкций".

— Вот это были его цели и задачи. К счастью для Украины, они не состоялись, — резюмировал Мураев.

Как ранее писал Лайф, три украинских судна незаконно пересекли границу с РФ и были впоследствии задержаны. Всех находившихся на них граждан Украины арестовали.