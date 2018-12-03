Российские фильмы получили в Лондоне "Золотого единорога"

Лучшим фильмом года жюри кинопремии "Золотой единорог" назвало картину "Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов" режиссёра Александра Ханта, пишет ТАСС.
Сообщается, что лента удостоилась ещё двух наград — "Лучший сценарий" и "Лучший актёр" (Евгений Ткачук).
В номинации "Лучшая актриса" победила Ирина Старшенбаум за роль в фильме Кирилла Серебренникова "Лето".
Лучшим иностранным фильмом, связанным с Россией, назвали картину "Серхио и Сергей" режиссёра Эрнеста Даранаса, а лучшей документальной лентой стала "Into_нация большой Одессы" Александра Бруньковского.
Неделя российского кино проходила в Лондоне с 25 ноября по 2 декабря. На фестивале показали более 50 отечественных фильмов.
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