В УЕФА объявили о создании третьего еврокубкового турнира

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о создании нового клубного еврокубкового турнира, который будет проходить в 2021–2024 годах.

Новый турнир, получивший рабочее название UEL2, планируется проводить по той же схеме, по которой проводятся Лига чемпионов и Лига Европы.

При этом, как указывается в заявлении пресс-службы организации, число команд групповой стадии Лиги Европы сократится до 32 (сейчас их 48. — Прим. Лайфа).

Отмечается, что перед 1/8 финала нового турнира состоится дополнительный раунд. В нём сыграют клубы, которые заняли вторые места в группах UEL2 и третьи — в группах Лиги Европы.

Также сообщается, что победитель UEL2 сможет в следующем сезоне принять участие в розыгрыше Лиге Европы. Поединки нового турнира будут проходить по четвергам.

Как отметил глава УЕФА Александер Чеферин, благодаря принятому на заседании исполкома организации в Дублине нововведению "будет больше матчей для большего количества клубов различных футбольных ассоциаций".