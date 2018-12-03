Минстрой разработает новую программу по поддержке обманутых дольщиков

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Минстрой разработает новую программу по поддержке обманутых дольщиков

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Фото: © РИА Новости/Михаил Фомичев

Минстрой создаёт новую программу федеральной поддержки субъектов РФ по помощи обманутым дольщикам. Об этом заявил глава ведомства Владимир Якушев.

Министр отметил, что число обманутых дольщиков в России не уменьшается, несмотря на предпринимаемые государством меры.

— Застройщики перешли на банковское сопровождение, введён ряд ограничений, уменьшаются возможности, чтобы обманутые дольщики появлялись. Но та накопленная годами проблема, когда у нас стоят объекты недостроенные, — она, к сожалению, существует, — цитирует Якушева РИА "Новости".

Министр также отметил, что необходимость в новой программе поддержки возникла в связи с тем, что система передач федеральных земель застройщикам в обмен на жильё для обманутых дольщиков себя исчерпала.

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