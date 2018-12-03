Посольство РФ в Лондоне прокомментировало отправку британских военных на Украину

В российском посольстве Великобритании ответили на сообщения об отправке военных из британской секретной 77-й бригады на Украину. Такую информацию опубликовала Би-би-си.

— Данная информация Би-би-си, если она соответствует действительности, представляет собой новый элемент масштабного британского военного присутствия на Украине, — заявили в дипмиссии.

Дипломаты добавили, что ранее им уже было известно о том, что британских военных специалистов направляли на Украину обучать бойцов ВСУ проводить спецоперации против мирных граждан Донецка и Луганска.

Теперь, считают в посольстве, Великобритания решила прибегнуть ещё и к "психологическому воздействию" и ведению "информационных операций".

— Происходит это всё, как мы видим, накануне президентских выборов на Украине, — говорится в заявлении.

В дипмиссии также напомнили, что Великобритания поддерживала переворот в Киеве и одобряла приход к власти так называемого "правительства победителей", несмотря на то, что это нарушало конституционный строй на Украине.

Как ранее сообщал Лайф, британское Минобороны разослало во все военные базы личные данные журналистов Первого канала, которых якобы заметили у штаба 77-й бригады.

Ведомство указало в том числе фото пресс-карты корреспондента Тимура Сиразиева, а также снимок автомобиля, на котором он ездил в Лондоне.