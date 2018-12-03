Президент Нигерии опроверг слухи о своей смерти

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари был вынужден официально заявить, что слухи о его смерти и о том, что его заменил суданский самозванец, — ложь.

President Muhammadu Buhari reacted for the first time on Sunday to rumours that he is not the real Person elected by Nigerians but a look-alike double from Sudan, known as Jubril.



He declared: ‘‘It’s real me, I assure you. https://t.co/D7BJ0J6NWi pic.twitter.com/i8l5ps4xow — C'NEDU HARDY NWADIKE (@hardynwa) 2 декабря 2018 г.

Ложная информация появилась на фоне продолжительного лечения лидера африканской страны в Великобритании в 2017 году, когда Мохаммаду покинул страну на пять месяцев. При этом название недуга главы государства не озвучили до сих пор.

Обращение Мохаммаду прозвучало во время его визита в Польшу, куда он приехал с целью посетить конференцию. Заявив, что он действительно тот, за кого себя выдаёт, Бухари добавил, что планирует в декабре благополучно отметить свой 76-й день рождения.

— Многие люди надеялись, что я умер, из-за проблем со здоровьем, — заявил он, назвав распространителей слухов невежами.

Отмечается, что в феврале Мохаммаду намерен переизбраться на пост президента Нигерии.