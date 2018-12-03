Эксперты назвали регионы России с самыми высокими и низкими зарплатами

Самые большие зарплаты получают жители Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов и Чукотки, пишет РИА "Новости".

Сообщается, что по заказу агентства провели исследование, в ходе которого эксперты подсчитали, сколько в разных регионах работающих с доходом выше 100 тысяч рублей в месяц.

Как выяснилось, больше всего их в ЯНАО — более 27%. На втором месте с небольшим отрывом Чукотка (26,19%). Далее — Ненецкий автономный округ и Магадан (соответственно 20,02 и 17,62%). Москва заняла лишь пятую строчку — 17,59%.

Отмечается, что сравнительно высокие зарплаты также на Сахалине, в Ханты-Мансийске, на Камчатке и в Якутии.

А вот Чеченская Республика, Дагестан, Псковская область, Кабардино-Балкария и Адыгея попали в антирейтинг: в этих регионах самая низкая доля высокооплачиваемых работников — от 0,59 до 0,67%.

В среднем, по данным исследования, каждый пятый работник в России зарабатывает менее 15 тысяч рублей в месяц. При этом в 22 регионах страны это относится к 33% граждан.