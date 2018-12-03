Порошенко снова рассказал о неудачной попытке поговорить с Путиным по телефону

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Порошенко снова рассказал о неудачной попытке поговорить с Путиным по телефону

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Пётр Порошенко. Фото: © РИА Новости/Николай Лазаренко

Лидер Незалежной Пётр Порошенко заявил, что президент РФ Владимир Путин не хочет обсуждать ситуацию с незаконным пересечением российской границы украинскими военными кораблями.

По мнению Порошенко, своими действиями в Керченском проливе Россия якобы "грубо нарушила международные правила".

— Безотлагательное требование всего мира — немедленно освободить украинских моряков и корабли, — отметил украинский лидер в интервью изданию France 24.

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что, несмотря на запрос Киева, телефонный разговор президентов РФ и Украины так и не состоялся.

Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали экипажи трёх украинских военных кораблей, незаконно проникших в территориальные воды РФ. В настоящее время все 24 моряка арестованы на два месяца за нарушение границы РФ.

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