В Белоруссии полмиллиона человек оказались в списке тунеядцев

Данные около 500 тысяч незанятых трудоспособных жителей Белоруссии включили в базу данных, запущенную в стране 1 декабря. Об этом телеканалу "Беларусь 1" сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

По её словам, о своём статусе граждане страны могут узнать через единый портал электронных услуг. Туда внесены фамилия и инициалы, дата рождения, личный идентификационный номер, а также место регистрации каждого неработающего.

Отмечается, что после Нового года "тунеядцев" ждёт ещё более неприятная новость: они начнут платить за коммунальные услуги в полном объёме. Эти изменения будут ощутимы, поскольку в Белоруссии жители оплачивают в среднем лишь около 40% стоимости услуг ЖКХ, а остальную часть расходов покрывает государство.

Как ранее писал Лайф, президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что был инициатором "декрета о тунеядцах".