Китайские учёные выяснили, как холод влияет на смертность

По словам специалистов, наиболее подвержены опасности при нахождении на холоде дети, женщины и люди старше 75 лет.

Холодная погода является основным природным фактором, способным привести к гибели человека. Об этом сообщили сотрудники Китайского центра по контролю и предотвращению заболеваний.

Благодаря результатам исследований учёные выявили связь между низкой температурой и жизнедеятельностью человека. Для этого специалисты изучили более 1,8 миллиона случаев естественной смерти по всей стране. Оказалось, что большинство летальных исходов связаны с холодной погодой.

— Холод влияет на сердечно-сосудистую систему и приводит к изменениям в автономной нервной системе человека, воздействует на кровяное давление и имеет отношение к воспалительным процессам, — передаёт слова одного из учёных издание China Daily.

Отмечается, что опасность заболеть после переохлаждения сохраняется на протяжении двух недель.

Специалисты также выяснили, что наиболее подвержены опасности при нахождении на холоде дети, женщины и люди старше 75 лет. Кроме того, названа и идеальная для человека температура — 22,8 градуса. По мнению учёных, при таком уровне риск заболеть оказывается минимальным.