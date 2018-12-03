Фаната "Тоттенхэма" арестовали за брошенный банан в Обамеянга

Читайте также

Фаната "Тоттенхэма" арестовали за брошенный банан в Обамеянга

2

Фото: © Twitter/Dan Critchlow

Болельщика "Тоттенхэма" арестовали за бросок банановой кожурой в игрока "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга во время матча между этими лондонскими клубами.

Банан в звезду "канониров" фанат бросил после того, как Обамеянг праздновал свой гол с пенальти.

<p>Фото: © Twitter / <a href="https://twitter.com/BlewishAnd" target="_blank"><strong><ins>Lara M</ins></strong></a></p>

Также, по информации Telegraph, кроме этого болельщика на матче задержали за недостойное поведение ещё шесть человек.

Матч "Арсенала" и "Тоттенхэма" завершился победой "канониров" со счётом 4:2.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×