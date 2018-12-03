Фаната "Тоттенхэма" арестовали за брошенный банан в Обамеянга

Болельщика "Тоттенхэма" арестовали за бросок банановой кожурой в игрока "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга во время матча между этими лондонскими клубами.

Банан в звезду "канониров" фанат бросил после того, как Обамеянг праздновал свой гол с пенальти.

Также, по информации Telegraph, кроме этого болельщика на матче задержали за недостойное поведение ещё шесть человек.

Матч "Арсенала" и "Тоттенхэма" завершился победой "канониров" со счётом 4:2.