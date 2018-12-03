Один из главарей "Талибана" убит в Афганистане

Один из старших командиров группировки "Талибан"* — Абдул Манан Ахунд — убит в результате авианалёта ВВС США, передаёт Би-би-си.

Сообщается, что он был "губернатором" талибов и военным начальником южной части провинции Гильменд, расположенной у границы с Пакистаном.

По данным представителей властей региона, Манана Ахунда убили в районе Навзад. Талибы заявили, что для них это "большая потеря", однако она не помешает им восстановить контроль над Афганистаном.

Тем не менее в Министерстве внутренних дел Афганистана выразили уверенность, что ликвидация главаря серьёзно ослабит моральный дух боевиков.

Как ранее писал Лайф, в ноябре 2018 года был найден мёртвым религиозный деятель Сами аль-Хак, которого считали "отцом Талибана".

О ликвидации одного из высокопоставленных командиров "Талибана" сообщали также в конце сентября 2018 года.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.