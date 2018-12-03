На трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре снег ограничил движение автобусов

Движение автобусов по трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре ограничено 3 декабря в связи с погодными условиями.

— В связи с выпадением снега и образованием гололёда в превентивных целях введено ограничение для движения маршрутных автобусов по автодороге Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре на участке дороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, — указывается в заявлении региональной пресс-службы МЧС.

Отмечается, что, согласно прогнозу синоптиков, ожидаются снегопады и усиление ветра до 16 метров в секунду, а на побережье Охотского моря — до 20 метров в секунду.