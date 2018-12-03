"Она уходила счастливой". Солист Rammstein рассказал о своей бабушке

Музыкант Тилль Линдеманн привёз в Россию сборник своих стихов, в котором есть строки о бабушке Зигрид.

Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн представил в России сборник своих стихов под названием Messer ("Нож"), пишут "Известия".

Рассказывая о своих сочинениях, артист упомянул, что среди них есть стихи, посвящённые последним дням жизни его бабушки Зигрид.

— Врачи говорили: "Не давай ей сахар, алкоголь, мясо и жирную пищу". Я делал всё ровно наоборот. Давал всё, что она хотела. Бабушка плакала от счастья, — поделился Линдеманн.

Он добавил, что был рад возможности поухаживать за бабушкой, но было очень тяжело смотреть, как уходил из жизни родной человек.

Отмечается, что музыкант в ближайшее время отправится в книжно-музыкальный тур по России.

Как ранее сообщал Лайф, Линдеманн признался, что восхищается произведениями Михаила Булгакова и Владимира Высоцкого.