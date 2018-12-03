В казахстанском Атырау из-за гололёда перекрыли дорогу до российской границы

Власти казахстанского города Атырау перекрыли 277-километровую дорогу до границы с Россией из-за гололёда.

Отмечается, что ранее в Атырауской области прошёл дождь, а столбик термометра опустился ниже нуля. В настоящее время дороги в регионе и областном центре покрыты льдом.

По данным агентства "Казинформ", о закрытии трассы Атырау — Астрахань сообщил региональный департамент по ЧС. Когда будет восстановлено движение — неизвестно.