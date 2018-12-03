Скворцова рассказала о высоких показателях по раннему выявлению ВИЧ у россиян

В России ВИЧ на ранних стадиях выявляется у 80% детей и 73% взрослых. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

— В каждом регионе у нас утверждены дорожные карты по расширению охвата населения скринингом на ВИЧ-инфекцию и оптимизирована его структура с ориентацией на ключевые группы, — рассказала Скворцова в интервью газете "Известия".

Глава Минздрава также отметила, что "рекордсменами" по заболеваемости ВИЧ признаны Свердловская, Самарская, Кемеровская, Ульяновская и Иркутская области. Меньше всего подвержены риску заразиться жители Архангельской и Кировской областей, Кабардино-Балкарии и Чечни.

Напомним, ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения назвали Россию лидером по числу новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди европейских стран.