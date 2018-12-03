"Не по адресу". Пушков оценил жалобы Порошенко на трудности при дозвоне Путину

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление лидера Незалежной Петра Порошенко, который снова рассказал о неудачной попытке пообщаться с президентом России Владимиром Путиным по телефону.

— Порошенко жалуется, что не может дозвониться до Путина. А зачем? Хочет обсудить собственную провокацию ? Тут и так всё ясно. Вновь обвинить Россию в подготовке к агрессии? Он этим и так каждый день занимается. Пожаловаться на судьбу? Не по адресу. Говорить не о чем, — написал Пушков в "Твиттере".

Напомним, ранее Порошенко в интервью France 24 сообщил об отказе Путина обсуждать с ним ситуацию с инцидентом в Керченском проливе.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что, несмотря на запрос Киева, телефонный разговор лидеров России и Украины так и не состоялся.

Лайф писал, что 25 ноября российские пограничники задержали экипажи трёх кораблей ВМС Украины, которые незаконно проникли в территориальные воды России. В итоге все 24 моряка были арестованы на два месяца за нарушение границы РФ.