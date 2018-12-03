Суд Словакии арестовал 12 активистов Greenpeace за акцию протеста

Суд словацкого города Прьевидза постановил арестовать 12 членов экологической организации Greenpeace. На прошлой неделе они были задержаны за акцию протеста на угольной шахте "Новаки".

По информации местной газеты Pravda, такая мера была избрана в связи с тем, что большинство участников демонстрации являются иностранцами. Правоохранительные органы опасались, что активисты постараются избежать ответственности, покинув Словакию.

В конце ноября этого года 12 членов Greenpeace разместили на эксплуатационном копёре шахты "Новаки" баннеры о вреде угольных разработок. По мнению суда, действия активистов угрожали безопасности шахтёров, которые в этот момент находились в забое. Отмечается, что из-за больших нагрузок конструкция могла обрушиться.