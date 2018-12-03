На МКАД столкнулись четыре автомобиля, один человек получил ранения

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На МКАД столкнулись четыре автомобиля, один человек получил ранения

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Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

На 20-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошла крупная авария с участием четырёх автомобилей, в результате которой один человек получил ранения.

— Столкнулись два грузовика Hyundai Porter, одна фура и один внедорожник, — сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД.

Отмечается, что после столкновения два транспортных средства перевернулись.

Полиция выясняет все обстоятельства аварии. Из-за ДТП было перекрыто движение по двум полосам на внешней стороне МКАД.

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