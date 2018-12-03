При пожаре в частном доме в Хабаровском крае погибла женщина с двумя детьми

В селе Большая Картель Комсомольского района Хабаровского края при пожаре в частном доме погибли женщина и двое детей 2007 и 2009 года рождения.

К моменту прибытия спасателей деревянный дом был полностью охвачен огнём.

— Отец в это время был на дежурстве. Поздно обнаруженный и быстро развивающийся пожар не дал возможности спастись членам семьи, находящимся дома. Семья была благополучная, — указывается в сообщении региональной пресс-службы МЧС России.

Отмечается, что отец семейства в момент трагедии находился на дежурстве.

По предварительной информации, причиной пожара мог стать включённый на ночь электрообогреватель.